В Шотландии задержана бывший первый министр страны Никола Стерджен

Бывший первый министр Шотландии и бывший лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен задержана полицией, сообщает Sky News.

В заявлении полиции Шотландии сказано, что полицейские задержали 52-летнюю женщину как подозреваемую по делу о финансировании Шотландской национальной партии.

Уголовное дело возбудили из-за того, что 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных сторонниками партии для кампании за независимость Шотландии, потратили на другие цели.

Ранее по делу задержали мужа Стерджен, бывшего исполнительного директора партии Питера Муррелла и бывшего казначея партии Колина Битти, позже их освободили без предъявления обвинений.

Никола Стерджен — первая женщина на посту лидера Шотландии. Она занимала пост первого министра с ноября 2014-го по февраль 2023 года. Покинула пост из-за разногласий со сторонниками по партии.