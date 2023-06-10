В Москве отложили проведение фестиваля сидра из-за массовых отравлений «Мистером Сидром» в регионах

Фестиваль «I Love Cider 2023», который должен был состояться 17 июня в Москве, перенесен по настоянию властей из-за массовых отравлений напитком «Мистер Сидр» в российских регионах.

«За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлёкшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии, и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваля», — говорится в обращении на сайте фестиваля.

Новой предварительной датой фестиваля назначено 15 июля. Все уже приобретенные билеты на мероприятие остаются действительными.

О первых случаях отравления напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России стало известно 5 июня. Случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Чувашии и Удмуртии. В напитке выявили примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава на 8 июня, суррогатным напитком отравился 101 человек, из них 31 умер и четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

В рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту отравлений, арестован предприниматель Анар Гусейнов, занимавшийся производством напитка «Мистер Сидр». Также под стражу взяты два жителя Самары и сержант полиции, организовавшие кражу с полицейского склада спиртосодержащей жидкости, из которой затем производили «Мистер Сидр».

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