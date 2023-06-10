«Глава» аннексированной Херсонской области заявил об ударе ракетами Storm Shadow по пункту размещения людей, пострадавших от затопления

В ночь на 10 июня украинскими военными были нанесены удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, утверждает «глава» аннексированного региона Владимир Сальдо.

По утверждению Сальдо, погибла одна женщина. «Глава» аннексированного региона заявил, что предположительно удар был нанесен дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

В Херсонской области 6 июня началось затопление на правом и левом берегах Днепра после того, как плотина Каховской ГЭС получила повреждения. Украина и Россия обвинили друг друга в разрушении плотины.

По свидетельствам местных жителей, российские власти региона не справляются с эвакуацией. При этом МЧС не пускает волонтеров в затопленные города, а российские военные препятствуют выезду оттуда некоторых жителей.

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