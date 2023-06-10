Борис Джонсон сдал мандат депутата парламента из-за расследования о вечеринках во время локдауна

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о сложении полномочий депутата Палаты общин. Об этом сообщает «Би-би-си».

Такое решение Джонсон принял, когда ознакомился с результатами парламентского расследования о вечеринках в его резиденции, которые происходили во время локдауна.

В рамках расследования его авторы пришли к выводу, что Джонсон, после того как о вечеринках стало известно, лгал парламенту об их обстоятельствах.

В своем заявлении Джонсон подчеркнул, что считает расследование предвзятым.

Борис Джонсон был премьером Великобритании в 2019-2022 годах. Он ушел в отставку после того, как назначил на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах. Джонсон знал об обвинениях, но все равно подписал указ о назначении.

Из-за вечеринок во время локдауна Консервативная партия проводила голосование о вотуме недоверия Джонсону, когда он находился на посту премьера. Тогда сторонники политика победили с небольшим перевесом.

Читайте также

У Бориса Джонсона большие проблемы из-за вечеринок в разгар локдауна и «Патигейта». Теперь к его отставке призывают даже соратники по партии

Читайте также

У Бориса Джонсона большие проблемы из-за вечеринок в разгар локдауна и «Патигейта». Теперь к его отставке призывают даже соратники по партии