Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий «наводнения» в аннексированной РФ части Херсонской области, которое произошло из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Срок — 9 июня 2023 г.», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Когда именно Путин отдал это поручение, неясно. Кремль опубликовал документ в 20:00 мск 9 июня.

Для сравнения после осенью 2022 года российский президент поручил создать аналогичную правительственную комиссию в тот же день. Кремль отчитался об этом через несколько часов после взрыва.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим в результате разрушения ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. В результате катастрофы началось затопление населенных пунктов на правом и левом берегах реки Днепр, по которой проходит линия фронта.

Киев заявил, что российские военные взорвали станцию изнутри. Российские власти утверждают, что причиной разрушения плотины стала «украинская диверсия». Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за полученных ранее повреждений и высокого уровня воды в Каховском водохранилище.

В свою очередь норвежские ученые зафиксировали сейсмические сигналы, свидетельствующие о взрыве в районе плотины Каховской ГЭС.