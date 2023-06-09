На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с топливом. Его тушат пожарный поезд и катер

Горюче-смазочные материалы загорелись на складе в районе железнодорожной станции Уфы, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по Башкирии.

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 21:05 (19:05 мск). Всего, заявили в ведомстве, горит около 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Пожару присвоили третий, повышенный ранг. Его тушат 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет. О причинах возгорания не сообщается.

Обновление. Один человек пострадал при пожаре в Уфе, он в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Башкирии. В РЖД утверждают, что вокзал и станция не повреждены.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину территорию РФ регулярно атакуют беспилотники. Их целями, в том числе, становятся нефтебазы и объекты, связанные с топливом. Кроме того, после начала войны российские спецслужбы неоднократно сообщали о диверсиях на железной дороге.