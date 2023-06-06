Во Владивостоке пропали жена и сын дипломата из Северной Кореи. Есть версия, что они сбежали в Китай

Полиция и волонтеры во Владивостоке ищут двух пропавших граждан Северной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию «ПримПоиск».

Пропали 43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу, цитирует агентство сообщение организации в телеграме. Согласно этим данным, 4 июня они уехали с территории генерального консульства КНДР во Владивостоке и их местонахождение неизвестно.

Сейчас сообщение «ПримПоиск» удалено, но в организации подтвердили РИА Новости, что правоохранительные органы расследуют пропажу двух граждан КНДР.

Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, что пропали жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи. В полицию с заявлением о пропаже обратился 62-летний Цой Ен Нам. Mash утверждает, что это генконсул КНДР во Владивостоке.

Полиция установила, что из генконсульства гражданка Северной Кореи и ее сын уехали на такси, затем пересели на другую машину и направились в сторону Хабаровска, пишет Baza. По версии полиции, которую приводит телеграм-канал, они сбежали и едут в Китай или Южную Корею.