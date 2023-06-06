В колонии, где сидит Навальный, началось предварительное заседание суда по его «экстремистскому» делу. Заседание закрыто для журналистов

На территории исправительной колонии № 6 во Владимирской области началось предварительное заседание суда по делу об «экстремизме», возбужденному против Алексея Навального. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, журналистов на заседание не пустили.

«Нельзя снимать этот суд, нельзя его слушать», — написала Ярмыш в твиттере.

В колонии организовано выездное заседание Мосгорсуда. SOTA сообщает, что к журналистам, которые приехали на заседание, вышел пресс-секретарь суда и сказал, что позднее для них будет организована видеотрансляция.

Сотрудники колонии и полицейские, как сообщает SOTA, попросили журналистов не снимать колонию, поскольку это «режимный объект».

Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В октябре 2022 года он сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Навальному вменяют создание «экстремистского сообщества», призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитацию нацизма.

Кира Ярмыш говорила, что по новому делу Навального могут приговорить к сроку до 30 лет лишения свободы.

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