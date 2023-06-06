Суд в Беларуси приговорил к 12 годам лишения свободы активистку Яну Пинчук.

26-летнюю Пинчук признали виновной по статьям о создании «экстремистского формирования», призывах к действиям против национальной безопасности, разжигании розни, подготовке к массовым беспорядкам и создании террористической организации.

Суд проходил в закрытом режиме.

Дело против Пинчук было заведено за администрирование оппозиционного чата «Витебск 97%», который позже был объявлен «экстремистским». Сама она не отрицала, что администрировала чат, однако заявляла, что сложила с себя полномочия до получения им «экстремистского» статуса.

Пинчук, гражданка Беларуси, с 2018 года жила в Санкт-Петербурге. Ее задержали в 2021 году после получения запроса на экстрадицию от белорусских властей. Пинчук попросила у РФ статус беженца — однако ей отказали, после чего суд постановил выдать ее Беларуси, несмотря на протест Комитета по правам человека ООН, который указывал на «риски непоправимого вреда» в случае экстрадиции.