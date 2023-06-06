Суд освободил условно-досрочно бывшего начальника антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова. В 2017 году он получил 22 года колонии

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова.

Сугробов сможет покинуть колонию после того, как решение вступит в законную силу. Если оно не будет обжаловано, это произойдет через 15 суток.

При этом суд оставил в силе дополнительное наказание — лишение звания генерал-лейтенанта и запрет в течение пяти лет после освобождения работать в правоохранительных органах.

Сугробов получил право на УДО, так как отбыл в заключении (с учетом ареста на время следствия) три четверти 12-летнего срока.

Сугробов был задержан в 2014 году. По версии обвинения, он и его подельники провоцировали людей на дачу взяток, чтобы потом провести задержания и улучшить показатели своей работы. В 2017 году суд первой инстанции приговорил его к 22 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд снизил срок до 12 лет.

По данным «Интерфакса», все остальные фигуранты дела уже находятся на свободе.

Сугробов, как и остальные обвиняемые, не признал вины. По версии защиты, дело против было результатом борьбы за влияние между МВД и ФСБ, и обвиняемые стали жертвой мести со стороны спецслужбы.

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