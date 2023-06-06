Художника Богдана Зизу, облившего мэрию Евпатории краской, приговорили к 15 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил художника-акциониста из Евпатории Богдана Зизу, арестованного за антивоенную акцию, к 15 годам колонии общего режима. Первые четыре года ему предстоит провести в тюрьме, сообщает «Грати».

Сторона обвинения запрашивала для художника 18 лет колонии строгого режима. Как уточняет «ОВД-Инфо», Зизу признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.

«Крыминформ» / Youtube

В последнем слове художник сказал, что с 10 июня начнет голодовку с требованием лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Также Зиза потребовал освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Художника Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года — известно об этом стало лишь спустя четыре дня. По версии обвинения, в ночь на 16 мая художник облил синей и желтой краской здание городской администрации и попытался поджечь его «коктейлем Молотова». Свою акцию Зиза назвал антивоенной и снял ее на видео. Вскоре после задержания правоохранительные органы распространили ролик с извинениями художника.

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