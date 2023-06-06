Число погибших от отравления «Мистером Сидром» в Ульяновской области выросло до 18 человек. Всего по России умерли больше 25 человек

Минздрав Ульяновской области сообщил о еще двух умерших в результате отравления напитком «Мистер Сидр». Число госпитализированных после употребления суррогатного алкоголя выросло до 51 человека, цитирует «Интерфакс» сообщение областного Минздрава.

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», — заявила и. о. главы ведомства Олеся Колотик-Каменева.

Обновление. В Самарской области от отравления напитком умерли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Кроме того, два человека умерли в Нижегородской области, в Удмуртии — один.

Случаи отравления напитком «Мистер Сидр» зафиксированы, помимо Ульяновской области, в Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Представители властей Нижегородской области сообщили о погибших после употребления суррогатного алкоголя, но пока не уточнили, сколько именно людей умерло.

Подробнее об отравлениях «Мистером Сидром»

В четырех российских регионах десятки людей отравились напитком «Мистер Сидр». Не менее 18 человек умерли

Подробнее об отравлениях «Мистером Сидром»

В четырех российских регионах десятки людей отравились напитком «Мистер Сидр». Не менее 18 человек умерли