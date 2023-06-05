Жительницу Австралии, осужденную по делу об убийстве четверых детей, освободили спустя 20 лет. Ее помиловали после вмешательства ученых
Губернатор австралийского штата Новый Южный Уэльс Маргарет Бизли помиловала 55-летнюю Кэтлин Фолбигг, которая с 2003 года находилась в заключении по обвинению в убийстве своих четырех малолетних детей. Кэтлин Фолбигг освободили из тюрьмы в городе Графтон, сообщает NPR.
Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли заявил, что отставной судья Том Батерст, проводивший повторное расследование дела, пришел к «твердому убеждению», что сомнения в виновности Фолбигг, основанные на новых научных данных, обоснованы и дети могли умереть по естественным причинам.
«Для нее это было 20-летнее испытание… Я желаю ей покоя», — сказал Дейли, комментируя принятое решение. Он добавил, что его мысли с отцом умерших детей Крейгом Фолбиггом.
Несмотря на помилование, приговор по делу остается в силе, он может быть обжалован в апелляционном суде, отмечает BBC News.
Австралийку Кэтлин Фолбигг в 2003 году признали виновной в убийстве своих троих детей и непредумышленном убийстве четвертого. Ее приговорили к 40 годам лишения свободы с правом подать прошение об условно-досрочном освобождении через 25 лет. В основе дела лежали косвенные улики.
В 2018 году группа ученых стала собирать доказательства, подтверждавшие, что как минимум две из четырех смертей связаны с мутацией, носителем которой является Фолбигг. В марте 2021 года более 90 ученых подписали петицию с требованием признать Фолбигг невиновной.