Общий тираж книг и брошюр в РФ в первом квартале 2023 года составил 69 миллионов экземпляров — на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 миллионов экземпляров, а число наименований — на 12%, до 9,5 тысячи. Пострадали и Тираж переизданий уменьшился на 28%, до 19 миллионов экземпляров.

Лидером рынка по наименованиям, по данным Книжной палаты, стала издательская группа АСТ (2,4 тысячи изданий), за ней следуют «Эксмо» (2,3 тысячи) и «Просвещение» (1,9 тысячи). По тиражам эти три издательства расположились в обратном порядке — на первом месте «Просвещение», выпускающее учебники, с 19 миллионами экземпляров.

Самым издаваемым автором в первом квартале 2023 года был митрополит Тихон (Шевкунов), его издает ИД «Вольный странник». Второе место заняли «Бронепароходы» Алексея Иванова, выпущенные «РИПОЛ классик».

Тиражи книг падают несколько лет, сообщила «Коммерсанту» представитель Книжной палаты Галина Перова. Выпуск книг зависит от спроса и возможностей издателей, сказала она, предположив, что «снизилось и то и другое».

На книжный рынок, отмечает издание, оказали значительное влияние и санкции, введенные в отношении России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В частности, издательства столкнулись с дефицитом мелованной бумаги, расходных материалов, техники и запчастей. Кроме того, ряд авторов, в том числе Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг, приостановили сотрудничество с российскими издательствами.

Также, отмечают эксперты, легальный книжный рынок сокращается из-за пиратства. «Сейчас все больше людей обращается либо к бесплатным цифровым копиям в интернете, либо к нелегальным изданиям на маркетплейсах», — сообщил источник издания в отрасли. По его прогнозам, ситуация с тиражами будет ухудшаться, пока издатели не найдут новые способы борьбы с пиратством.

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