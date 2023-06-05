Тверской суд Москвы назначил десять суток административного ареста 19-летнему местному жителю Ивану Путятину, задержанному 4 июня за одиночный пикет на Красной площади. Об этом кооперативу независимых журналистов «Берег» сообщил юрист «ОВД-Инфо» Олег Филатчев.

4 июня по всей России прошли акции в честь дня рождения политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии во Владимирской области. По данным «ОВД-Инфо», на акциях были задержаны 113 человек, из них 60 — в Москве.

Иван Путятин вышел на Красную площадь с плакатом «Свободу и кенгуру, Путин — паук». После этого его отправили в отдел полиции по району Китай-город.

По словам Филатчева, Путятину вменили две статьи: «нарушение правил проведения пикета» (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и «неповиновение полиции» (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

«Насколько мне известно, эту арестную статью вменяют многим другим задержанным в Москве. Я многих опрашивал — естественно, никто из них не сопротивлялся при задержании. Полагаю, что это такая мера давления, чтобы людей дополнительно запрессовать», — рассказал адвокат «Берегу».