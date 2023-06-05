Прокурор запросил 18 лет колонии для художника Богдана Зизы, бросившего «коктейль Молотова» в мэрию Евпатории. Подсудимый объявил голодовку

Представитель гособвинения в ходе прений в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону потребовал приговорить к 18 годам колонии строгого режима художника-акциониста из Евпатории Богдана Зизу, арестованного за антивоенную акцию. Об этом сообщают «Ґрати».

Сам художник в своем последнем слове объявил, что с 10 июня начинает голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма.

«Я, Зиза Богдан Сергеевич, являясь гражданином Украины, находясь в здравом уме и трезвом рассудке, отдавая отчет своим действиям и осознавая последствия, объявляю голодовку, требованием которой [является] лишение меня гражданства РФ, а также освобождение всех украинцев политических узников из российского заключения и передача их украинский стороне», — цитирует его издание.

Также подсудимый запретил применять к себе принудительное кормление. «Подобные действия прошу считать пытками, так как будут выполнены против моей воли», — заявил художник.

Художника Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии обвинения, в ночь перед этим он облил синей и желтой краской здание городской администрации и пытался поджечь его «коктейлем Молотова». Свою акцию Зиза назвал антивоенной и снимал ее на видео. Вскоре после задержания правоохранительные органы распространили ролик с извинениями художника. Тот рассказывал, что полицейские его избивали перед записью. Изначально Богдана Зизу обвиняли в вандализме, но затем уголовное дело переквалифицировали по статьям о подготовке теракта и призывам к терроризму.

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