Житель Ростовской области, рассказывающий о коррупции в похоронном бизнесе, пожаловался на нападения. На него завели дело о ложном доносе

Евгений Токарев из города Шахты Ростовской области на общественных началах занимается расследованием коррупции в похоронном бизнесе. Он, пишет «Кавказ.Реалии», в частности рассказывал об «отмывании» бюджетных средств на кладбищах и незаконной продаже участков под захоронение, а в конце 2022 года опубликовал фото выброшенных на территории кладбища цинковых гробов, в которых привозят погибших в Украине. После этого представители сферы ритуальных услуг записали видеообращения с извинениями за выброшенные гробы.

По словам Токарева, с начала 2023 года на него было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью. В январе Токарев подал в полицию заявление о том, что два человека с ножом и пистолетом в руках угрожали ему физической расправой. Полиция не отреагировала. В марте, уверяет Токарев, в нападении на него участвовал сотрудник МВД. После этого, рассказал активист «Кавказ.Реалии», на него самого завели уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Токарев уверен, что уголовное дело, в рамках которого ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, возбуждено для оказания давления и попытки скрыть предыдущие нападения, заставить его замолчать.

При этом полиция все-таки завела уголовное дело и на одного из угрожавших Токареву — по статье об угрозе убийством.