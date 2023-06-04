В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница. Эвакуированы более 100 человек

В здании Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке 4 июня возник пожар. «Тайга» со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

На сайте МЧС сообщается, что к моменту прибытия пожарных в больнице «горела кровля по всей площади».

МЧС России

Администрация больницы совместно с сотрудниками МЧС эвакуировала из горящего здания 130 человек, в том 100 пациентов. «Информации о пострадавших не поступало», — заявили в МЧС. Причины пожара пока не названы.

На месте происшествия работают 17 единиц техники и более 50 человек личного состава. Открытое горение, по данным на 13:15 мск, удалось ликвидировать.