К Пушкинской площади в Москве пригнали грузовики и автобусы с Росгвардией. На Красной площади задержали пикетчика

Команда Алексея Навального объявила о проведении 4 июня акций в поддержку политика. В центр Москвы перед планируемой акцией перебросили сотрудников полиции и Росгвардии. Вокруг Пушкинской площади, пишет MSK1, выставили «КамАЗы» и автобусы, в которых находятся сотрудники Росгвардии. На улице дежурят сотрудники ОМОНа, стоят металлические ограждения.

На Красной площади задержали пикетчика с плакатом «Свободу и , Путин — паук», пишет «ОВД-Инфо». Задержанный, представившийся Иваном Путятиным, сообщил изданию, что его везут в отдел полиции «Китай-город».

На Манежной площади, рассказал журналист, с которым связалась «Медуза», продавцы жалуются, что им не удается провести оплату картой — глушат связь и терминалы не работают.

Акции в поддержку Навального проходят 4 июня — в день рождения политика — в разных регионах России и городах по всему миру. Подробнее о них можно узнать в онлайн-трансляции, которую ведет «Медуза».

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Акции в поддержку Алексея Навального. Онлайн «Медузы» Пикеты запланированы в десятках городов по всему миру. В России — первые задержанные

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Акции в поддержку Алексея Навального. Онлайн «Медузы» Пикеты запланированы в десятках городов по всему миру. В России — первые задержанные