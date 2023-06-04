Глава Белгородской области призвал жителей приграничных населенных пунктов, попадающих под обстрелы, «временно покинуть свои дома»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям населенных пунктов, находящихся возле границы с Украиной и подвергающихся обстрелу, с просьбой «временно покинуть свои дома».

«Вчера погибло два человека. Я уже сообщал об этом. В Безлюдовке и в Новой Таволжанке. Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное — свою жизнь и жизнь близких», — написал Гладков в телеграме.

По словам главы Белгородской области, в пунктах временного размещения, по состоянию на утро 4 июня, находится более четырех тысяч человек. Гладков также сообщил, что группы детей из приграничных населенных пунктов, отправляют на летний отдых в Крым. «Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи», — заявил губернатор.

Власти Белгородской области с конца мая ежедневно сообщают об обстрелах приграничных районов, в первую очередь Шебекинского городского округа. Ранее сообщалось, что часть жителей уже вывезена в пункты временного размещения, а несколько сотен детей отправлены в лагерь в Воронеж.

Обстрел Шебекино Meduza