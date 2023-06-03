Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента Турции, сообщает «Анадолу».

Согласно агентству, церемония инаугурации прошла в здании парламента страны в Анкаре, во время которой Эрдоган принял присягу, а временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, свидетельствующий о победе на выборах.

«Анадолу» также уточняет, что на церемонии присутствовали представители 78 стран мира, включая больше 20 глав государств и правительств. Российскую сторону представил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил страной в качестве премьер-министра.

Центризбирком Турции 28 мая заявил о победе Эрдогана с 52,14% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов.