Президент США Джо Байден подписал закон о временной отмене потолка госдолга
Источник: Белый Дом
Президент США Джо Байден подписал закон о временной отмене потолка государственного долга до 1 января 2025 года, сообщает Белый дом.
Действовавший до этого момента потолок в размере 31,4 триллиона долларов был достигнут в январе 2023 года.
В конце мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. 1 июня законопроект одобрила палата представителей, 2 июня — сенат.