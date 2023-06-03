Президент США Джо Байден подписал закон о временной отмене потолка госдолга

Президент США Джо Байден подписал закон о временной отмене потолка государственного долга до 1 января 2025 года, сообщает Белый дом.

Действовавший до этого момента потолок в размере 31,4 триллиона долларов был достигнут в январе 2023 года.

В конце мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. 1 июня законопроект одобрила палата представителей, 2 июня — сенат.

Читайте также

США отменили потолок госдолга до 2025 года — и избежали дефолта, который мог случиться уже 1 июня. А что, в американской экономике все так плохо? 12 карточек