В Тюменской области задержали 70-летнюю местную жительницу, перевозившую спайс в карасях

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из автомобилей на трассе Екатеринбург-Тюмень 800 граммов синтетического наркотика спайс, спрятанного внутри карасей.

Рыба с наркотиком принадлежала пассажирке автомобиля — ранее судимой за незаконный оборот наркотических средств жительнице Тюмени 1953 года рождения, говорится в сообщении управления МВД по региону.

Наркотик, по словам задержанной, она купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств» (ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантка дела отправлена под домашний арест.