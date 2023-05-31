The Wall Street Journal: Артему Уссу, сыну бывшего красноярского губернатора, помогла сбежать из Италии сербская преступная группировка

Сербская преступная группировка помогла сыну бывшего губернатора Красноярского края Артему Уссу сбежать из Италии, где он ожидал экстрадиции в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, во время побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек несколько границ. В Москву он вылетел из Сербии, утверждают источники.

Также собеседники издания отметили, что власти Италии не считают, что российские спецслужбы принимали непосредственное участие в побеге Усса, поскольку опасались, что за их агентами может вестись слежка.

La Repubblica писала, что итальянские следователи установили личности четырех или пяти человек, которые помогли Уссу сбежать. Всего, по данным издания, в побеге сына бывшего губернатора участвовали шесть-семь человек. По версии следствия, они помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Триеста, сменив по пути несколько машин, после чего он отправился через Словению в Сербию, откуда, вероятно, улетел в Россию.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года по запросу Вашингтона в аэропорту Милана. Власти США обвиняют его в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, а на следующий день сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде.

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