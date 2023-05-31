Телеграм-канал Shot сообщил, что Земфира получила гражданство Франции. Певица это опровергла: «Я гражданин РФ, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет»

Земфира опровергла сообщения российских СМИ о том, что она получила гражданство Франции. Пост об этом опубликован в инстаграме певицы.

31 мая о французском гражданстве Земфиры одним из первых написал телеграм-канал Shot. Позже новость об этом подхватили другие издания, в том числе пропагандистские.

Источник Shot утверждал, что певица около полутора лет живет во Франции и вместе с актрисой Ренатой Литвиновой открыла в Париже компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

«Я гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. <…> Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство», — написала Земфира.

Певица также потребовала, чтобы Минюст России в суде доказал, что она получала иностранное финансирование, которого у нее «никогда в жизни не было».

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру в список «иностранных агентов», объявив, что она «открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников». Исполнительница обжаловала это решение в суде.

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