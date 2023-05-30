В Ростове-на-Дону опрокинулась трибуна на гребном канале. Погибла женщина, 15 раненых

На гребном канале в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны погибла одна женщина и еще 15 человек получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инцидент произошел во время футбольного матча — сборные конструкции зрительской трибуны перевернуло порывом шквалистого ветра.

По словам главы региона, среди раненых — пятеро взрослых и десять детей. Одна пострадавшая женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.