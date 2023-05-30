Президент Польши одобрил создание комиссии по изучению «российского влияния». Ее могут использовать для борьбы с оппозицией, считают противники власти

Президент Польши Анджей Дуда поддержал создание комиссии по изучению «российского влияния» на внутреннюю безопасность Польши с 2007 по 2022 год, сообщила его пресс-служба. Объясняя свое решение, Дуда заявил, что российские власти на протяжении многих лет различными способами пытались влиять на политику других стран, стремясь поставить их в зависимость от России, чтобы получить контроль над их решениями.

Следствием распространения российского влияния стали война в Украине и энергетический кризис в Европе, это факт.

В комиссию, по данным Polska Agencja Prasowa, войдут девять человек, которых будет назначать и отстранять cейм. Уточняется, что комиссия получит полномочия прокуратуры и суда. Таким образом, она сможет выносить решения о «мерах по исправлению ситуации» — например, лишать попавших под подозрение чиновников доступа к секретной информации и запрещать им на десять лет занимать госдолжности, связанные с бюджетом.

Критики принятого сеймом закона о комиссии по изучению «российского влияния» считают, что он может быть направлен против оппозиции. Президент отметил, что ему известно о спорах вокруг закона, и пообещал отправить его в Конституционный суд для доработки положений, вызывавших дискуссию.

Осенью 2023 года в Польше пройдут выборы в парламент. По данным опросов, правящая партия «Право и справедливость» может потерять большинство в парламенте, пишет ТАСС со ссылкой на данные центра United Surveys. Согласно результатам исследования, «Право и справедливость» сейчас поддерживают 34,7% избирателей, а крупнейшее объединение оппозиционных партий — Гражданскую коалицию — 27,9%. В коалицию также входит партия «Гражданская платформа», которую возглавляет бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Должность главы правительства он занимал с 2007 по 2014 год — именно с этого периода комиссия по изучению «российского влияния» начнет свое расследование.