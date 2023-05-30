Навальный рассказал о «воспитательной» работе в колонии: заключенным включают антисемитские песни и композицию про «крысу в штабе»
Алексей Навальный, который находится в ИК-6 во Владимирской области, рассказал, что в рамках «воспитательной работы» в колонии заключенным включают антисемитские и «патриотические» песни, а также композиции с критикой военного руководства России. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.
Вся «воспитательная работа» с заключенными во владимирской колонии сводится «к просмотру видеороликов „по профилактике экстремизма“ и прослушиванию патриотической музыки», рассказал Навальный.
По словам политика, пять раз в день он слушает песни, где рассказывается о том, что «отмечание Пурима, еврейского праздника, — признак надвигающейся войны». «Если в Кремле отмечают Пурим, это значит, что снова в беде Третий Рим», — процитировал он одну из таких песен.
Также несколько раз в день, утверждает Навальный, заключенным ИК-6 включают композицию «С чего начинается Родина» в исполнении Владимира Жириновского и песни «о Шойгу и СВО». В том числе с такими словами:
Опять наши парни попали в засаду,
Под шквальным огнем им пришлось выживать,
Какая-то крыса орудует в штабе,
И жаль, что пока ее не достать.
«Я говорю ментам: вы вообще слушаете, что у вас на зоне играет? Вас самих за экстремизм посадят. Не, говорят, все как положено, воспитательная работа по методическим рекомендациям. Вот такая воспитательная работа: людям реально просто вбивают в мозги, что отмечающие Пурим — злодеи, замышляющие страшное против Россиюшки», — говорится в посте Навального.
Ранее политик рассказывал, что по вечерам администрация колонии включает ему речи президента России Владимира Путина на большой громкости.
Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его отправили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Первоначально он должен был выйти на свободу летом 2023 года.
Когда Навальный находился в колонии, его осудили по делам о «клевете на ветерана», об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет лишения свободы.
31 мая состоится предварительное заседание суда по новому делу против Навального, в рамках которого политика обвиняют в «экстремизме», сообщал он сам и его сторонники. По их словам, в рамках этого дела Навальному грозит до 30 лет заключения.