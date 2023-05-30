Навальный рассказал о «воспитательной» работе в колонии: заключенным включают антисемитские песни и композицию про «крысу в штабе»

Алексей Навальный, который находится в ИК-6 во Владимирской области, рассказал, что в рамках «воспитательной работы» в колонии заключенным включают антисемитские и «патриотические» песни, а также композиции с критикой военного руководства России. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.

Вся «воспитательная работа» с заключенными во владимирской колонии сводится «к просмотру видеороликов „по профилактике экстремизма“ и прослушиванию патриотической музыки», рассказал Навальный.

По словам политика, пять раз в день он слушает песни, где рассказывается о том, что «отмечание Пурима, еврейского праздника, — признак надвигающейся войны». «Если в Кремле отмечают Пурим, это значит, что снова в беде Третий Рим», — процитировал он одну из таких песен.

Также несколько раз в день, утверждает Навальный, заключенным ИК-6 включают композицию «С чего начинается Родина» в исполнении Владимира Жириновского и песни «о Шойгу и СВО». В том числе с такими словами:

Опять наши парни попали в засаду,

Под шквальным огнем им пришлось выживать,

Какая-то крыса орудует в штабе,

И жаль, что пока ее не достать.

«Я говорю ментам: вы вообще слушаете, что у вас на зоне играет? Вас самих за экстремизм посадят. Не, говорят, все как положено, воспитательная работа по методическим рекомендациям. Вот такая воспитательная работа: людям реально просто вбивают в мозги, что отмечающие Пурим — злодеи, замышляющие страшное против Россиюшки», — говорится в посте Навального.

Ранее политик рассказывал, что по вечерам администрация колонии включает ему речи президента России Владимира Путина на большой громкости.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его отправили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Первоначально он должен был выйти на свободу летом 2023 года.

Когда Навальный находился в колонии, его осудили по делам о «клевете на ветерана», об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет лишения свободы.

31 мая состоится предварительное заседание суда по новому делу против Навального, в рамках которого политика обвиняют в «экстремизме», сообщал он сам и его сторонники. По их словам, в рамках этого дела Навальному грозит до 30 лет заключения.

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