Президент Владимир Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере космоса

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — орден Гагарина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, орденом будут награждаться сотрудники космической отрасли, к примеру, за заслуги в области пилотируемых космических полетов, в реализации государственной политики в области космической деятельности или за заслуги в создании и внедрении новых технологий в ракетно-космической отрасли.

Также в документе говорится, что орденом могут быть награждены иностранные граждане за «эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства».

После начала полномасштабной войны в Украине российская космонавтика столкнулась с рядом трудностей, в том числе с санкциями против России и отказом западных партнеров от участия в совместных проектах. В частности, Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по лунной программе, а также отказалось запуска совместной миссии на Марс.

Читайте также

Космос был гордостью России. Теперь о его освоении придется забыть И вы, конечно, знаете, что убивает нашу космонавтику

Читайте также

Космос был гордостью России. Теперь о его освоении придется забыть И вы, конечно, знаете, что убивает нашу космонавтику