Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку жителя Тюмени Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Настя Муравьева пропала в Тюмени в конце июня 2021 года, через несколько недель поисков, в которых участвовали сотни человек, тело девочки было найдено в коробке на берегу озера в двух километрах от ее дома.

Тюменские СМИ писали, что следователи не исключают, что убийство Насти Муравьевой — одно из серии. На окраине Тюмени, сообщали они, за 20 лет пропали восемь детей от восьми до 16 лет, двух девочек позже нашли задушенными, остальные так и не был обнаружены.

По подозрению в убийстве был задержан Виталий Бережной, снимавший квартиру в соседнем доме от семьи Муравьевых. Бережной дал признательные показания. Представители правоохранительных органов объявили, что Бережного не подозревают в причастности к другим случаям исчезновения детей.

Спустя несколько месяцев после задержания Бережного его подруга заявила, что признательные показания он дал после пыток, а сам он на заседании суда заявил, что по состоянию здоровья даже теоретически не мог отнести тело ребенка на несколько километров от дома, где его обнаружили.

Считающим, что Бережного ложно обвиняют в убийстве, удалось добиться, чтобы дело рассматривала коллегия присяжных. Перед тем, как присяжные должны были огласить вердикт, появились сообщения, что он будет оправдательным. Что именно решили присяжные, так и осталось неизвестным — судья распустила коллегию на основании нарушения тайны совещательной комнаты. Дело было отправлено на новое рассмотрение — уже в Мосгорсуд.

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