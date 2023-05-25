Рабочего, обвиненного в пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», приговорили к четырем годам колонии

Суд в Мурманске приговорил рабочего-сварщика, проходившего обвиняемым по делу о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», произошедшем в декабре 2019 года, к четырем годам колонии-поселения.

Подсудимый был признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Помимо лишения свободы суд также запретил ему в течение двух лет «заниматься деятельностью, связанной с газопламенной обработкой металлов».

В сообщении ТАСС имя фигуранта дела не указывается, дата вынесения приговора не уточняется, говорится лишь, что он пока не вступил в законную силу. Телеканал «Дождь» изучил карточку дела, из которой следует, что приговор обвиняемому Арстану Бегманову был внесен еще 21 марта. Почему агентство сообщило о нем только сейчас, не поясняется.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» — единственном авианесущем крейсере в составе российского флота — произошел, когда корабль находился на судоремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске. Погибли два человека, 14 пострадали. Сообщалось, что пожар начался, когда во время сварочных работ окалина попала на кучу мусора, находившуюся в трюме.

«Адмирала Кузнецова» отправили на ремонт и модернизацию в 2017 году. Предполагалось, что он вернется в состав флота в 2021 году, однако из-за пожара и других происшествий с кораблем сроки ремонта были сдвинуты, а стоимость работ значительно выросла.