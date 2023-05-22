The Wall Street Journal: финансист Джеффри Эпштейн пытался шантажировать Билла Гейтса из-за связи основателя Microsoft с бриджисткой из России

Финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, пытался угрожать основателю Microsoft Биллу Гейтсу, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали источники издания, у Гейтса был короткий роман с бриджисткой из России по имени Мила Антонова (в 2010 году она в видеоролике упоминала, что некоторое время назад встретилась с основателем Microsoft на турнире по бриджу и сыграла с ним партию).

В 2013 году, пишет WSJ, Антонова хотела открыть онлайн-школу игры в бридж BridgePlanet и искала финансирование для проекта. Тогда советник Гейтса Борис Николич познакомил ее с Эпштейном. Антонова в конце 2013 года встретилась с Эпштейном, денег на проект он не дал, но впоследствии согласился оплатить обучение ее программированию.

В 2017 году Эпштейн послал Гейтсу электронное письмо, в котором попросил основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Антоновой. Предполагается, что Эпштейн таким образом давал понять, что знает о романе Гейтса, который в тот момент еще был женат, и Антоновой. Вероятно, пишет WSJ, о связи Гейтса с Антоновой финансист решил упомянуть, чтобы заставить основателя Microsoft вложить средства в благотворительный фонд, который Эпштейн пытался создать с JPMorgan. Фонд, в итоге, так и не был основан.

Пресс-служба Гейтса в ответ на запрос издания заявила, что основатель Microsoft не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном. Сам Гейтс ранее рассказывал, что несколько раз обедал с Эпштейном, чтобы обсудить благотворительный проект, который в итоге не реализовался. При этом основатель Microsoft подчеркивал, что встречи с финансистом были ошибкой.

Билл Гейтс в 2021 году развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака. WSJ писал, что одной из причин развода было недовольство Мелинды Гейтс тем, что ее муж поддерживает контакты с Эпштейном, который в 2008 году признал себя виновным в организации проституции, но пошел на сделку со следствием и избежал длительного тюремного срока. В 2019 году Эпштейна вновь задержали по подозрению в торговле людьми и склонении к проституции, в том числе несовершеннолетних. До нового суда он не дожил. Эпштейна нашли мертвым в камере. По официальной версии, он совершил самоубийство, хотя все обстоятельства произошедшего остались невыясненными.

Что еще известно о Джеффри Эпштейне

The Wall Street Journal изучил расписание финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле девушками В списке назначенных встреч — Вуди Аллен, Ноам Хомский, бывший израильский премьер и директор ЦРУ

Что еще известно о Джеффри Эпштейне

The Wall Street Journal изучил расписание финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле девушками В списке назначенных встреч — Вуди Аллен, Ноам Хомский, бывший израильский премьер и директор ЦРУ