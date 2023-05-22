RT сообщил, что Генпрокуратура попросила Минюст признать Алексея Навального «иноагентом». На него написал донос активист Виталий Бородин
Генпрокуратура РФ попросила Минюст признать политика Алексея Навального «иностранным агентом», сообщил пропагандистскому телеканалу RT активист Виталий Бородин.
Телеканал утверждает, что копия запроса Генпрокуратуры есть в распоряжении редакции. При этом сам документ сотрудники RT публиковать не стали: его нет ни в соответствующей заметке на сайте телеканала, ни в посте в телеграм-канале RT. Официально ведомство о таком запросе не сообщало.
Донос на Навального на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова написал Бородин. RT опубликовал копию документа 11 мая. В обращении активист утверждает, что сторонники политика ведут, в том числе от его лица, телеграм- и ютьюб-каналы, а также аккаунты в инстаграме, где «агитируют вступать в Штабы Навального, учат, как скрываться от мобилизации, выпрашивают материальную помощь».
Бородин обвинил сторонников Навального, по его мнению, «полностью поддерживающих его [Навального] экстремистские взгляды», в сборе средств на «террористическую и экстремистскую деятельность» в том числе у иностранных граждан и «антироссийских организаций», а также в распространении «негативных сведений» о политике властей РФ. В связи с этим он попросил Краснова включить Навального в реестр СМИ-«иноагентов».
«После признания его [Навального] иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы, а на третий раз и новое уголовное дело», — заявил активист.
Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года — его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления «Новичком».
С лета 2022 года Навальный находится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово во Владимирской области. Администрация этой колонии уже 16 раз отправляла политика в штрафной изолятор. Например, за расстегнутую пуговицу и «несвоевременное умывание». Навальный провел в ШИЗО больше 160 дней.
В заключении в отношении Навального возбудили еще несколько уголовных дел. Так, в октябре 2022 года он узнал, что на него завели дело по статьям об организации и финансировании экстремизма. За это, словам политика, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, говорил Навальный, в отношении него есть «террористическое дело», по которому ему может грозить пожизненное заключение.