RT сообщил, что Генпрокуратура попросила Минюст признать Алексея Навального «иноагентом». На него написал донос активист Виталий Бородин

Генпрокуратура РФ попросила Минюст признать политика Алексея Навального «иностранным агентом», сообщил пропагандистскому телеканалу RT активист .

Телеканал утверждает, что копия запроса Генпрокуратуры есть в распоряжении редакции. При этом сам документ сотрудники RT публиковать не стали: его нет ни в соответствующей заметке на сайте телеканала, ни в посте в телеграм-канале RT. Официально ведомство о таком запросе не сообщало.

Донос на Навального на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова написал Бородин. RT опубликовал копию документа 11 мая. В обращении активист утверждает, что сторонники политика ведут, в том числе от его лица, телеграм- и ютьюб-каналы, а также аккаунты в инстаграме, где «агитируют вступать в Штабы Навального, учат, как скрываться от мобилизации, выпрашивают материальную помощь».

Бородин обвинил сторонников Навального, по его мнению, «полностью поддерживающих его [Навального] экстремистские взгляды», в сборе средств на «террористическую и экстремистскую деятельность» в том числе у иностранных граждан и «антироссийских организаций», а также в распространении «негативных сведений» о политике властей РФ. В связи с этим он попросил Краснова включить Навального в реестр СМИ-«иноагентов».

«После признания его [Навального] иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы, а на третий раз и новое уголовное дело», — заявил активист.

Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года — его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления «Новичком».

С лета 2022 года Навальный находится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово во Владимирской области. Администрация этой колонии уже 16 раз отправляла политика в штрафной изолятор. Например, за расстегнутую пуговицу и «несвоевременное умывание». Навальный провел в ШИЗО больше 160 дней.

В заключении в отношении Навального возбудили еще несколько уголовных дел. Так, в октябре 2022 года он узнал, что на него завели дело по статьям об организации и финансировании экстремизма. За это, словам политика, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, говорил Навальный, в отношении него есть «террористическое дело», по которому ему может грозить пожизненное заключение.