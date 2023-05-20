Компания, связанная с ЧВК Вагнера, закупила в Китае 20 тысяч шлемов в обход санкций

с помощью компании-посредника закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов в конце 2022 года, пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные из таможенных деклараций.

Журналисты обнаружили, что российская компания закупила четыре партии шлемов у небольшой китайской Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Закупка обошлась примерно в два миллиона долларов и произошла на фоне вербовки заключенных в ЧВК Вагнера для участия в боевых действиях в Украине.

Китайский поставщик заявил изданию, что ему ничего неизвестно о Пригожине, ЧВК Вагнер и связи Broker Expert с ними. Представитель компании рассказал, что купленные шлемы предназначались для «игрового использования», не объяснив, что это значит. В декларации на ввоз шлемов говорится, что они «не предназначены для использования в военных целях».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что никогда не слышал названия Broker Expert. В самой компании на запрос The Financial Times не ответили.

The Financial Times также обнаружила, что Broker Expert отправляла товары для операций ЧВК Вагнера в Африке. «Это подчеркивает очевидную неспособность западных санкций, таких как заморозка активов и запрет на доступ к средствам, ограничить способность наемников финансировать себя за счет операций Пригожина с природными ресурсами за рубежом», — отмечает издание.

Евгений Пригожин впервые попал под санкции Запада в 2016 году. С тех пор против бизнесмена, компаний, которые с ним связаны, и ЧВК Вагнера вводили ограничения за различные нарушения, в том числе прав человека. В январе 2023-го США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.