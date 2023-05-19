Гендиректора центра вирусологии «Вектор», по данным журналистов, уволили по анонимному доносу о внебрачной связи с сотрудницей

Гендиректора новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили после его конфликта с главой Роспотребнадзора Анной Поповой («Вектор» находится в подчинении ведомства). Об этом пишет новосибирское издание «Центр деловой жизни», ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Как утверждают журналисты, в 2023 году Попова потребовала от Максютова уволить его заместителя по строительству, поскольку была «недовольна тем, как топ-менеджер работает с подрядчиками (в том числе, московскими)».

Максютов ответил отказом, после чего на главу «Вектора» составили анонимный донос о том, что он якобы сожительствует с сотрудницей центра, не оформляя брак. В частности, в доносе говорилось, что «гражданская супруга Максютова не соответствует должности и оказывает мнимое влияние на дела предприятия».

По информации издания, 16 мая Максютова вызвали в Москву, где потребовали объясниться по поводу доноса и «поставили перед выбором — бесславный перевод в забытый Богом угол или скандальная отставка». Глава «Вектора» отказался уезжать из Новосибирска. На следующий день он узнал из СМИ о своем увольнении.

В официальных сообщениях Роспотребнадзора говорилось, что Максютова уволили «из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов».

О том, что настоящей причиной увольнения были отношения Максютова с подчиненной, ранее также сообщал телеграм-канал Baza.

«Вектор» считается одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, он располагается в наукограде Кольцово Новосибирской области и подчиняется Роспотребнадзору.

В 2020 году «Вектор» создал вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована Минздравом РФ без проведения клинических исследований по эффективности. Как показали исследования «Медузы» и Европейского университета, «ЭпиВакКорона» не способна защитить вакцинированных от COVID-19.

Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года. Он был одним из создателей «ЭпиВакКороны». Анна Попова числится среди авторов патента на вакцину.

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Подробнее об исследованиях

«ЭпиВакКорона» — вредная пустышка, регистрация которой должна быть отозвана Два независимых исследования — «Медузы» и Европейского университета — установили ее отрицательную эффективность