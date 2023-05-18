Злоумышленники обманом заставили уехать из дома сына основателя сети лабораторий «Гемотест» и вымогали у его родителей 1 миллион долларов

МВД России отчиталось о раскрытии попытки вымогательства у основателя и гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева.

12 мая телеграм-канал SHOT сообщил, что сын Газиева Аким — студент РУДН — пропал, а у его родителей по телефону требуют выкуп в 1 миллион долларов.

18 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сын Газиева найден сотрудниками МВД и ФСБ России в городе Гороховец Владимирской области.

По ее словам, злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, «с помощью психологических приемов» вошли в доверие к сыну Газиева, «используя некоторые сведения о его семье», убедили его взять несколько крупных кредитов и перечислить полученные деньги на их счета. После этого с помощью шантажа они заставили юношу уехать из Москвы, выбросить мобильный телефон и жить в Гороховце.

МВД не уточняет подробности, что именно злоумышленники говорили сыну основателя «Гемотеста», сообщая лишь, что он считал, что «спасает семью».

Жизни сына Газиева ничто не угрожает, заявили в МВД. Злоумышленников разыскивают в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 126 и 163 УК РФ (похищение человека и вымогательство).

Рудем Газиев подтвердил ТАСС, что его сын найден живым и здоровым. «Выражаю огромную благодарность всем работникам специальных служб — это специалисты высшего класса», — сказал он, призвав проявлять бдительность. «

«Гемотест» — крупная российская медицинская компания, специализирующая на медицинских исследованиях — анализах, генетических тестах. У «Гемотеста» несколько сотен отделений по всей России, которые работают, в основном, по франшизе.