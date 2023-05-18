Таксист, подвозивший принца Гарри и Меган Маркл, заявил, что им не угрожала опасность. Представитель принца говорил о «катастрофической погоне» папарацци

Таксист из Нью-Йорка Сухчарн Сингх, который 17 мая подвозил принца Гарри и его жену Меган Маркл, когда их преследовали папарацци, рассказал журналистам подробности погони. Его слова приводит BBC News.

Таксист забрал пару от полицейского участка на Манхэттене, где Гарри и Меган укрылись из-за преследования папарацци после церемонии вручения наград Women of Vision. По его словам, он возил пару в течение 10 минут.

«Я был на 67-й улице [Нью-Цорка], и тут меня позвал охранник, — рассказал таксист. — В следующее мгновение принц Гарри и его жена запрыгнули в мое такси. Нам преградил путь мусоровоз, и вдруг появились папарацци и начали фотографировать».

По словам водителя, Гарри и Меган собирались сказать, куда собираются ехать, но охранник попросил его вернуться в полицейский участок. «Они выглядели нервными, я думаю, их преследовали весь день или около того. Они сильно нервничали, но охранник, он был начеку», — сказал водитель.

Сухчарн Сингх добавил, что, по крайней мере, в то время, пока они находились в его автомобиле, им не угрожала опасность.

«Я не думаю, что [их рассказ] правдив, они сильно преувеличивают. Ничего такого не было», — сказал Сингх. Он допустил, что «возможно, это произошло до того», как они сели в его такси.

«Нью-Йорк — самое безопасное место. Здесь есть полицейские участки, полицейские на каждом углу, в Нью-Йорке нет причин бояться», — добавил водитель. По его словам, папарацци не вели себя агрессивно во время его поездки: «Они были позади нас. Я имею в виду, они держались за нами, и это было практически все, ничего больше. Они держались на расстоянии».

Таксист назвал Гарри и Меган «приятными людьми». «Это было здорово. Десять минут езды — 50 долларов», — сказал он.

Представитель принца Гаррии и Меган Маркл заявил ранее, что 16 мая папарацци устроили «почти катастрофическую» погоню за ними. По словам представителя принца, погоня, которая продолжалась два часа, чуть не привела к столкновениям с другими автомобилями, пешеходами и двумя офицерами полиции Нью-Йорка. В полиции заявили, что действия фотографов «затрудняли транспортировку» принца и его жены, но никаких сообщений о столкновениях не поступало.

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