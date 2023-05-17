«Ведомости»: принадлежавшее Насте Ивлеевой рекламное агентство проверяют на неуплату налогов

Рекламное агентство, принадлежавшее блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой, проверяют на неуплату налогов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству, и собеседника, знакомого с ситуацией. О проверке связанных с Ивлеевой компаний сообщили ранее телеграм-каналы Mash и Shot.

Как пишут «Ведомости», в неуплате налогов подозревают рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером. Согласно данным СПАРК, в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой.

12 мая «Ивлеева продакшн» получила письмо с требованием предоставить налоговую отчетность. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы за период с 2020 по 2022 год.

Получение уведомлений подтвердили «Ведомостям» два агентства, сотрудничающих с Ивлеевой. В них также запрашивается информация по сделкам с блогером.

По словам юриста сотрудничающего с Ивлеевой агентства Blacklight Анастасии Красниковой, вся работа велась «законно и прозрачно». «Работали по проектам трех крупных клиентов. Были составлены документы как с подрядчиком. Все сроки и условия соблюдались. По одному из клиентов также маркировали рекламу в ее соцсетях согласно закону „о маркировке рекламы“. Более подробно рассказать не можем из-за подписанного NDA (соглашение о неразглашении — прим. „Медузы“)», — рассказала она.

Сама Ивлеева пока не комментировала публикации о налоговой проверке.

В 2021 году Forbes назвал Ивлееву самым богатым блогером России. По оценке издания, за год она заработала 2,7 миллиона долларов.

В марте 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ). По версии СК, она не выплатила налоги на сумму более 120 миллионов рублей. Через месяц Митрошина заявила, что выплатила долг, а также сказала, что он образовался из-за ошибки аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась.

В конце апреля суд в Москве отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, которая организовывает «марафоны желаний». Ее также подозревают в уклонении от уплаты налогов. По такой же статье заведены дела на блогера Валерию Чекалину и ее мужа Артема, их также обвиняют в отмывании денег.

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