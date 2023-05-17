Уволен глава центра «Вектор», выпускавшего бесполезную вакцину от ковида

Гендиректора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова отстранили от должности «из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов», заявили в Роспотребнадзоре.

В «Векторе» в соответствии с законодательством РФ «проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов», добавили в ведомстве.

Ранее об увольнении Максютова сообщал источник «Интерфакса». По его словам, это произошло «в связи с утратой доверия».

«Вектор» считается одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, он располагается в наукограде Кольцово Новосибирской области и подчиняется Роспотребнадзору. Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года.

В 2020 году «Вектор» создал вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована Минздравом РФ без проведения клинических исследований по эффективности. Как показали исследования «Медузы» и Европейского университета, «ЭпиВакКорона» не способна защитить вакцинированных от COVID-19.

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«ЭпиВакКорона» — вредная пустышка, регистрация которой должна быть отозвана Два независимых исследования — «Медузы» и Европейского университета — установили ее отрицательную эффективность

Подробнее об исследованиях

«ЭпиВакКорона» — вредная пустышка, регистрация которой должна быть отозвана Два независимых исследования — «Медузы» и Европейского университета — установили ее отрицательную эффективность