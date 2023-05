PEN America объявил об уходе Маши Гессен с поста вице-президента правления этой организации. Как пишет Atlantic, такое решение было принято Гессен в знак протеста против отмены секции российских писателей в изгнании, которая должна была пройти в рамках фестиваля World Voices.

Секция была запланирована на 13 мая. Однако за день до этого купивших билеты на мероприятие уведомили об отмене «по непредвиденным обстоятельствам».

Как пишет «Настоящее время», против проведения секции выступили приглашенные на фестиваль писатели-украинцы Артем Чапай и Артем Чех, участвующие в боевых действиях. Они заявили, что не будут принимать участие в World Voices, если секция с Гессен состоится. По словам организаторов фестиваля, Чапай и Чех, в частности, сослались на то, что украинцам запрещено участвовать в одних мероприятиях с россиянами. В секции планировалось участие Ильи Венявкина и Анны Немзер.

Секция в итоге была отменена, ее пытались провести вне рамок World Voices, но эта идея также не увенчалась успехом.

Решение об отмене секции, отмечает Associated Press, было расценено Гессен как «предательство принципов» — PEN America не должна была мириться с тем, что гостям запрещают выступать, «потому что кто-то другой этого не хочет».

В заявлении PEN America об отставке Гессен говорится:

Они [Гессен предпочитает использовать это местоимение либо вообще их не использовать] с отличием служили нам в течение девяти лет, на каждом шагу отстаивая нашу миссию по обеспечению свободы слова и ценности организации. Мы глубоко признательны Гессен за бесчисленные заслуги, в том числе и особенно в отношении нашей работы по России и Евразии.

В PEN America подчеркнули, что сотрудничество Гессен с организацией будет продолжено, но в другой роли.

В начале мая организаторы литературного фестиваля Prima Vista в Тарту исключили из своей программы писательницу Линор Горалик после протеста со стороны украинских участниц фестиваля, поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой. Как сообщалось, Горалик, живущую в Израиле, уведомили о том, что она не будет выступать на фестивале, уже когда она приехала в Тарту.

Маша Гессен — экс-директор русской службы «Радио Свобода, бывший заместитель главного редактора «Сноба». Статьи Гессен публикуют The New York Times, The New Yorker и другие американские издания. В 2017 году книга Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» была удостоена Национальной книжной премии (National Book Award) — одной из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года.

