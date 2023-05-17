Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело против охранников, которые не пустили его на стройку в Петербурге. Накануне его отменила прокуратура

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о превышении полномочий, после того как сотрудники частной охранной компании «Агис» не пропустили его на стройку в Петербурге — северный намыв на Васильевском острове.

15 мая ведомство впервые сообщило, что заводит дело против охранников по части 1 статьи 203 УК РФ. Однако на следующий день прокуратура Петербурга это дело отменила, писала «Фонтанка». В пресс-релизе СК отмечается, что дело отменил заместитель городского прокурора Валерий Узляков.

Бастрыкин также поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды (статья 246 УК) при производстве работ на Васильевском острове. Как отмечает «Фонтанка», это уже третья попытка СК возбудить дело из-за стройки, на которую, как утверждалось, жаловались местные жители.

Впервые дело по статье 246 УК РФ возбудили в начале мая, но его отменила городская прокуратура. 14 мая дело завели по личному распоряжению Бастрыкина. Через два дня его отменила уже Генпрокуратура РФ.

Как сообщала «Фонтанка», 14 мая Бастрыкин пытался попасть на северный намыв на Васильевском острове, где ведет строительные работы «Группа ЛСР». Главу СК, который, как утверждало издание, был в штатском и без охраны, не пропустили охранники, после чего он вернулся в сопровождении ОМОНа.