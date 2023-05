Кантемир Балагов написал новый сценарий. Несколько недель назад он заявлял, что прекращает работу в кино

Российский кинематографист Кантемир Балагов, в начале апреля публично объявивший о прекращении работы в кино, написал новый сценарий на английском языке, рассказал телеканалу «Дождь» кинопродюсер Александр Роднянский.

«Кантемир Балагов будет, конечно, [работать] режиссером, и он работает над своим следующим фильмом», — сказал Роднянский.

Заявление Балагова о прекращении работы в кино Роднянский назвал «эмоциональным высказыванием талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма».

Роднянский также заявил, что новый сценарий Балагова «замечательный» и он рассчитывает, что режиссер в ближайшее время начнет снимать по нему фильм.

6 апреля Кантемир Балагов написал в твиттере: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». После этого он удалил аккаунты в твиттере и инстаграме. По состоянию на середину мая, аккаунт Балагова в инстаграме открыт, а твиттер режиссера все еще недоступен.

Балагов в 2017 году он дебютировал как режиссер с полнометражным фильмом «Теснота» на Каннском фестивале, где получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд». В 2019 году он представил в Каннах свою вторую картину «Дылда» и снова получил приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд», а также награду за лучшую режиссуру.

В 2021 году было объявлено, что Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO по игре The Last of Us. Позже стало известно, что он вышел из проекта из-за «творческих разногласий».

После начала войны Балагов поддержал Украину и уехал из России в США.