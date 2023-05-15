Жителя Новосибирска арестовали за попытку поджога самолета на территории авиазавода. До этого в правительстве области отрицали сам факт инцидента

Суд в Новосибирске арестовал местного жителя Виктора Скоробогатова по обвинению в поджоге самолета Су-24 на территории Новосибирского авиазавода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Новосибирской области.

Скоробогатова обвиняют по статье о диверсии. Она предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Сообщения о поджоге появились 9 мая в телеграм-каналах. Как писала Baza, самолет находился в законсервированном состоянии. По данным издания, сотрудники полиции увидели фото горящего самолета в соцсетях — и только после этого обошли территорию завода и обнаружили его. Baza отмечала, что самолет не использовался для полетов.

«Дождь» обращает внимание, что провластный канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в администрации завода сообщал об отсутствии происшествий. «Война с фейками» назвала кадры с горящим самолетом «постановочным роликом, который записали на Украине». Это сообщение репостнул официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области (репост до сих пор не удален).

Читайте также

Война Четыреста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Четыреста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»