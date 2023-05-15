«Победа» уволила пилота, назвавшего войну преступлением

Авиакомпания «Победа» уволила пилота, который в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, обращаясь к пассажирам рейса, прилетевшего в Анталью, сказал, что «война — это преступление».

Запись обращения пилота, сделанная, вероятно, кем-то из пассажиров, была опубликована 11 марта. После традиционного обращения к пассажирам на русском и английском языках пилот говорит, что «хочет добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации», и произносит такую речь:

Война с Украиной — это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит. И сделает все, что можно, чтобы ее остановить — желательно, прямо сейчас. Нам не нужна война!

Как пишет «Проект», пилот был уволен. Это следует из финансовой документации «Победы», предоставленной изданию источником, знакомым с работой компании. В публикации пилот упоминается как Владимир Н., но издание сообщает, что знает его фамилию, а также упоминает, что он уроженец Белгородской области, граничащей с Украиной.

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