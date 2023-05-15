Налоговая служба арестовала счета Дома моды Юдашкина

Федеральная налоговая служба РФ с 15 мая приостановила операции по счетам ООО «Дом моды Юдашкина», сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку системы «СПАРК».

ООО «Дом моды Юдашкина», занимающееся производством верхней одежды, было зарегистрировано в 2001 году. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания имела чистые активы в размере минус 219 миллионов рублей, в ее штате числился один человек.

Телеграм-канал Mash утверждает, что компания Юдашкина не уплатила налоги «на миллионы рублей» за весь 2022 год.

Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Последние годы он лечился от онкологического заболевания.

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