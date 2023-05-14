В Турции начались выборы президента

В Турции утром 14 мая начались президентские и парламентские выборы, сообщает Hurriyet Daily News.

В выборах президента участвуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса ATA Синан Оган.

Чтобы победить в первом туре выборов президента, один из кандидатов должен набрать не менее 50 процентов плюс один голос. В противном случае будет второй тур голосования, который намечен на 28 мая.

Основной конкурент действующего президента Турции на выборах — Кемаль Кылычдароглу. Он собирается вернуть Турцию к парламентской системе, от которой Реджеп Тайип Эрдоган отошел после поправок к Конституции 2017 года.

Кемаль Кылычдароглу незадолго перед голосованием потребовал, чтобы Россия «держала подальше руки» от Турции и не вмешивалась в выборы. Власти РФ в ответ заявили, что не вмешиваются в выборы и дорожат отношениями с Турцией.

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