МИД ЮАР объявил, что американский посол, обвинивший страну в поставках оружия в Россию, принес извинения и заявил, что «перешел черту»

Посол США Рубен Бриджети, объявивший, что ЮАР поставляла России оружие и боеприпасы, был вызван в МИД Южно-Африканской республики.

Бриджети, цитирует Reuters заявление МИД ЮАР, был выражен «решительный протест». Посол принес извинения и «признал, что перешел черту», заявило внешнеполитическое ведомство.

Госдепартамент США пока никаких заявлений по этому поводу не делал, отмечает агентство.

Рубен Бриджети 11 мая на пресс-конференции в Претории, заявил, что власти ЮАР поставляли оружие и боеприпасы России. У США, сказал он, есть данные о том, что в декабре 2022 года в порту Саймонстауна находилось российское грузовое судно «Леди Р» («Lady R»), на которое загрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию.

Власти ЮАР после выступления посла пообещали провести независимое расследование, однако уже 12 мая объявили, что заявления о поставках оружия России не соответствуют действительности.