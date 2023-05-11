В Мелитополе совершено покушение на главного судью аннексированной Запорожской области, заявил «глава» региона
Источник: Евгений Балицкий
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда аннексированной Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Россией «глава» региона Евгений Балицкий.
Сам судья не пострадал. Ранения получили два сотрудника его охраны, сейчас им оказывается помощь. Тяжесть их состояния Балицкий не уточнил.
«Глава» аннексированной Запорожской области обвинил в покушении Украину и назвал ее «очередной попыткой дестабилизировать обстановку» в регионе.
В Киеве инцидент никак не комментировали.