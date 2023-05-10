Высшую школу экономики оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных студентов и преподавателей

Мировой суд Басманного района оштрафовал Высшую школу экономики (ВШЭ) на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных преподавателей, студентов и выпускников, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе суда пояснили, что ВШЭ оштрафовали, поскольку «в локально-вычислительную сеть организации был осуществлен несанкционированный доступ внешнего пользователя с последующим запуском вредоносного программного обеспечения», в результате чего злоумышленники смогли скопировать файлы, содержащие конфиденциальную информацию.

На основании этого судья признал вуз виновным в нарушении российского законодательства в области персональных данных, в результате которого личная информация работников и учащихся стала доступна неограниченному кругу лиц.

В марте пресс-служба ВШЭ сообщила, что серверы электронной почты вуза «подверглись кибератаке». Вскоре после этого стало известно, что Роскомнадзор начал проверку университета в связи с возможной утечкой персональных данных. В свою очередь «Роскомсвобода» писала, что в сеть попали списки сотрудников, в том числе тех, у кого имеется отсрочка от мобилизации, а также сканы паспортов студентов и сотрудников вуза.

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