В Самаре задержали уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта на музыкальном фестивале

Управление ФСБ по Самарской области отчиталось о пресечении подготовки теракта, который якобы должен был произойти на фестивале «Гитары в строю», передает ТАСС.

В подготовке теракта правоохранительные органы обвинили уроженку Украины, имеющую российское гражданство (ее имя не называется). По версии следствия, женщина собиралась передать «неустановленному лицу» средства для поджога, которые якобы планировалось использовать во время фестиваля с «целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения ».

Спецслужба утверждает, что подозреваемую задержали еще в апреле после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли в ее автомобиле «средства мобильной связи», в которых была обнаружена переписка с сотрудником «одной их военных организаций Украины», пишет ТАСС.

По данным агентства, следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт. Позднее суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фестиваль антифашистской песни под названием «Гитары в строю!», проведенный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошел в шести городах Самарской области с 1 по 6 мая. Среди прочих на фестивале выступил американский актер Стивен Сигал.